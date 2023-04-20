Один із найбільших виробників сільгосптехніки CNH Industrial оголосив про вихід з РФ

Один із найбільших у світі виробників сільськогосподарської техніки CNH Industrial, якому зокрема належать компанії Case та New Holland, продасть свої активи в Росії.

Як повідомляють у пресслужбі компанії, російські активи оцінюються у $60 млн.

Відповідне рішення було ухвалено після припинення поставок до країни у березні 2022 року.

За даними CNH Industrial, у російському підрозділі компанії працювало близько 200 осіб, їм продовжували виплачувати зарплату з моменту зупинення роботи.

За підсумками 2021 фінансового року виторг CNH Industrial у Росії склав $380 млн, що становить 2% від консолідованого виторгу компанії. Також у CNH Industrial оцінили свої додаткові витрати через відчуження активів у Росії $20 млн.

До березня 2022 року CNH Industrial мала корпоративний офіс у Московській області, через який вона керувала імпортом та дистрибуцією своєї продукції в росії, регіональною бізнес-діяльністю та комерційним фінансуванням. Серед активів російського відділення CNH Industrial: виробничі майданчики для сільськогосподарського обладнання, знарядь та будівельного обладнання, склад запчастин.