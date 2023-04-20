БЕБ викрило масштабне виробництво контрафактного пального, вилучили 135 тис. літрів

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу 135 тис. літрів недоброякісного пального та обладнання для його виготовлення на загальну суму 11 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки, незаконне виготовлення та збут контрафактного пального налагодила група осіб на Київщині.

Слідство встановило, що товариство працювало без відповідних дозвільних документів та ліцензій. Виготовлений фальсифікат збували за готівку через власну мережу автозаправних станцій.

Співробітники БЕБ та поліціянти провели 11 обшуків у Києві та Київській області, було вилучено понад 110 тис. л дизелю, 17 тис. л бензину, 8 тис. л газу та обладнання для виготовлення палива.

Під час обшуків також виявлено документи бухгалтерського обліку, чорнові записи та 800 тис. грн готівкою.

Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 11 млн грн.