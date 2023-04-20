РГК оголосила про вихід на європейський ринок інжинірингових послуг

Регіональна газова компанія на міжнародній газовій виставці Expo-Gas, яка проходить у польському місті Кельце, заявила про вихід на ринок інжинірингових послуг Польщі.

Як наголосили в пресслужбі компанії, Польща зараз газифікує свою економіку, а РГК готова допомогти інжиніринговими послугами, газрегулювальним обладнанням і лічильниками власного виробництва.

Зазначається, що Регіональна газова компанія представила на виставці Expo-Gas сучасне газорегулювальне обладання, лічильники газу для промислових і побутових споживачів, в тому числі smart-лічильники.

Вперше на виставці буде представлено мобільну лабораторію виробництва Heath Сonsultants Inc. У системі Discover AMLD використовується технологія абсорбційної спектроскопії за допомогою діодного лазера. Вона здатна виявляти витоки газу з меншою кількістю помилок порівняно з іншими технологіями. РГК є офіційним дистриб’ютором продукції компанії Heath Consultants на території Польщі, Молдови, Румунії, Угорщини та Словаччини.

На стенді РГК працює Ерік Сікс, менеджер з глобального розвитку бізнесу Heath Сonsultants Inc. Він приїхав до Польщі спеціально, щоб презентувати мобільну лабораторію з обладнанням американської компанії, додали в РГК.

Також наголошується, що компанія готова запропонувати польським замовникам інжинірингові послуги і рішення "під ключ". Для цього газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, атестовують для роботи на європейських ринках своїх працівників. Українські фахівці готові проєктувати та будувати мережі, а також підключатимуть споживачів.

Також РГК розглядає експорт до ЄС газового обладнання українського виробництва – зокрема, ШГРП та лічильників, які вже сертифіковані за стандартами ISO. Їхня сертифікація у низці європейських країн на відповідність місцевим вимогам вже близька до завершення.

"Польща реалізує одну з наймасштабніших інвестиційних програм в газову інфраструктуру в Європі. Вона дасть Польщі можливості прискорити економічне зростання, створити нові підприємства і робочі місця, стати гравцем на тих експортних ринках, на яких раніше не могла конкурувати. Вирішальним у цьому проєкті є оперативність і ощадливе використання інвестиційних ресурсів. Ми готові поділитись своїм досвідом, отриманим, у тому числі, за рік війни. В рекордні строки ми відновлюємо інфраструктуру, незважаючи на нестачу персоналу, розірвані логістичні ланцюги та обмеженість фінансових ресурсів", – сказав генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.

Як уточнили в компанії, зараз енергетика Польщі дуже залежна від викопних видів палива, а частка вугілля в енергоміксі країни перевищує 40%. Природний газ є набагато екологічнішим видом палива, а постійна доступність через трубопроводи робить його надійним, економічно вигідним та зручним видом палива.

На трьох сучасних заводах RGC Production в 2022 році було виготовлено 1222 ШГРП і 266 вузлів обліку газу, а в метрологічних центрах RGC Metering виготовлено близько 100 тисяч лічильників.