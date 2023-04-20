Євросоюз готує надзвичайні обмеження на імпорт зерна з України до чотирьох країн, – FT

Євросоюз готує надзвичайні обмеження на імпорт українського зерна до п’яти країн-членів, піддавшись тиску з боку Польщі та Угорщини після того, як вони в односторонньому порядку заборонили імпорт для заспокоєння місцевих фермерів.

Про це пише Financial Times з посиланням на інформацію високопосадовців ЄС, передає Європейська правда.

За даними видання, кроки, що обговорюються, заборонять імпорт зернової продукції до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, що межують з Україною, а також до Болгарії, за винятком реекспорту до інших країн-членів ЄС або інших частин світу. Заборона діятиме до червня.

У Єврокомісії напередодні оголосили, що планують вжити "превентивних заходів" щодо української агропродукції, проте не навели конкретних кроків.

Єврокомісія заявила, що вживатиме заходів лише в тому випадку, якщо уряди скасують свої поточні заборони, на що вони ще не погодилися. Для цього вона застосує рідко використовувані повноваження, які містяться в законі, що лібералізував торгівлю з Україною, і обмежить нові захисні заходи лише кількома країнами-членами, а не всім Євросоюзом.

Ці країни також отримають 100 млн євро з фондів ЄС для компенсації збитків фермерам.

Значна частина українського зерна, що надходило до ЄС, залишалася в сусідніх з Україною країнах і знижувала ціни на внутрішньому ринку. ЄС хоче продовжити воєнний режим торгівлі з Україною, коли його термін спливе у червні, але переглянута версія матиме сильніші положення, які дозволять ЄС швидше вживати заходів для "захисту" власного ринку в майбутньому.

Брюссель організує колони вантажівок, поїздів і барж для транспортування зерна до портів, звідки його можна буде відправити до країн, які цього потребують, сказав інший посадовець. Це також збільшить пропускну здатність річки Дунай.

Багато комерційних трейдерів відмовляються платити за цей транспорт, оскільки він коштує дорожче, ніж традиційна морська торгівля через Чорне море.

Залишається незрозумілим, як це буде фінансуватися і організовуватися. За словами європейського посадовця, Іспанія намагалася субсидувати потяг для перевезення зерна через континент, але набагато дешевше було імпортувати зерно з Латинської Америки.