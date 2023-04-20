Верховний Суд скасував повернення 40% акцій найбільшого активу Жеваго в Україні офшорам росіян

Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства.

Відповідну ухвалу Верховний Суд виніс напередодні, 19 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За матеріалами справи, компанія Trimcroft Services Limited звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", укладений між чотирма компаніями-продавцями (Trimcroft Services Limited, Calsfort Developments Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited) та чотирма компаніями-покупцями (Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited) в частині, що стосується прав та інтересів компанії Trimcroft Services Limited.

Аналогічні позови до суду подали й інші компанії-продавці.

Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited та Gilson Investmens Limited також просили суд стягнути з нинішнього власника "Полтавського ГЗК" – Ferrexpo AG – на їх користь пакети акцій (у розмірі 9,32%, 12,1378%, 12,1378% та 6,5946% відповідно).

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовів, однак Північний апеляційний господарський суд у вересні 2022 року скасував це рішення і ухвалив нове, яким задовольнив позови частково: визнав спірний договір недійсним а також постановив вилучити із володіння Fеrrexpo AG пакети акцій на користь компаній-позивачів.

"Велика Палата Верховного Суду частково задовольнила касаційні скарги ПрАТ "Ділові партнери" та компанії Ferrexpo AG: скасувала ухвалу апеляційного суду, рішення суду першої інстанції змінило в мотивувальній частині, а в іншій частині залишило без змін", – повідомили у суді.

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Як повідомлялося, у 2002 році чотири компанії, які входять до групи VS Energy (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets і Trimcroft Service) продали 40,19% акцій ПГЗК особам, пов'язаним з нинішніми власниками комбінату – компаніям Eastcoast United. Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.

Потім було проведено кілька додаткових емісій і серій інших перепродажів, внаслідок чого єдиним акціонером ПГЗК стала гірничорудна компанія Ferrexpo, основним акціонером якої є Констянтин Жеваго.

У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників "Полтавського ГЗК" у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.

За інформацією ЗМІ, група VS Energy, до якої входили компанії-позивачі, контролювалася російськими бізнесменами Олександром Бабаковим, Євгенієм Гінером, Михайлом Воєводіним та Сергієм Шаповаловим. Водночас, згідно з інформацією Єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка управляє рядом українських обленерго, були вказані низка громадян Латвії та Німеччини. Більшість із них мають ознаки номінальних власників та пов'язані із Бабаковим, Гінером та Воєводіним, хоча офіційно у компанії такі зв'язки заперечують.

30 листопада 2022 року ДБР повідомило про підозру заступнику голови Держдуми РФ Олександру Бабакову, який голосував за злочинні "закони" про включення Запорізької та Херсонської областей разом із частиною Миколаївської області до складу РФ.

24 листопада працівники ДБР спільно зі співробітниками СБУ та прокурорами Офісу генпрокурора провели обшуки в енергетичній компанії VS Energy, яка володіє низкою українських обленерго.

11 листопада Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, арештовано частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня, одним з яких санкції запроваджено і щодо Бабакова, Гінера та Воєводіна. Бабаков також перебуває під санкціями США та ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.