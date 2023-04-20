Польща не обмежуватиме перелік української продукції для транзиту, – Мінагрополітики
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає пресслужба Мінагрополітики.
За його словами, наразі ведуться переговори за участю Єврокомісії щодо імпорту української агропродукції в країни Східної Європи.
Міністр наголосив, що українські фермери розуміють своїх колег за кордоном і хочуть, щоб усім було комфортно працювати разом. Але перед українськими аграріями стоїть більша проблема – війна. Україна, підкреслив він, не кине своїх фермерів і захищатиме їхню позицію.
Водночас Сольський переконаний, що в складні часи надзвичайно важливо координувати та гармонізувати всі рішення в Європейському Союзі. Він нагадав, що рік тому Єврокомісія запустила ініціативу "Шляхи Солідарності", а в серпні 2022 року почала діяти Чорноморська зернова ініціатива. За цей період "Шляхами Солідарності" Україна відвантажила близько 32 млн тонн сільськогосподарської продукції, а "зерновим коридором" – 27 млн тонн.
Як повідомлялося, транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює у ніч з 20 на 21 квітня 2023 року. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.
Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.
Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Раніше ЄС виділив 56 млн євро для підтримки фермерів у прикордонних з Україною державах ЄС, а напередодні речник Єврокомісії оголосила про розробку другого, більш масштабного пакета такої допомоги.