Державний борг України підскочив за рік із 49% до 79% ВВП, – Мінфін

Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд – до $161 млрд, що відповідає 78,5% ВВП на кінець 2022 року, хоча станом на кінець 2021 року держборг становив лише 48,9% ВВП.

Про це свідчить оцінка Міністерства фінансів про співвідношення державного боргу до ВВП.

"У 2022 році повномасштабне російське вторгнення призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд та збільшення відношення (прямого) державного боргу України до ВВП до 71,6% з 43,3% у 2021 році", – зазначає міністерстві.

Мінфін уточнює, що зростання відбулося за рахунок збільшення на 50,4% боргу, отриманого на пільгових умовах, – з $29,1 млрд у 2021 році до $43,9 млрд у 2022 році.

Як повідомлялося, держборг України у 2022 році зріс до $111,4 млрд, зокрема прямий держборг збільшився на $15 млрд – до $101,6 млрд, тоді як гарантований зменшився на $1,6 млрд – до $9,8 млрд.

Водночас реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2022 року через повномасштабну російську військову агресію впав на 29,1%.