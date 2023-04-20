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Державний борг України підскочив за рік із 49% до 79% ВВП, – Мінфін

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Державний борг України підскочив за рік із 49% до 79% ВВП, – Мінфін
Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд – до $161 млрд, що відповідає 78,5% ВВП на кінець 2022 року, хоча станом на кінець 2021 року держборг становив лише 48,9% ВВП.

Про це свідчить оцінка Міністерства фінансів про співвідношення державного боргу до ВВП.

"У 2022 році повномасштабне російське вторгнення призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд та збільшення відношення (прямого) державного боргу України до ВВП до 71,6% з 43,3% у 2021 році", – зазначає міністерстві.

Мінфін уточнює, що зростання відбулося за рахунок збільшення на 50,4% боргу, отриманого на пільгових умовах, – з $29,1 млрд у 2021 році до $43,9 млрд у 2022 році.

Як повідомлялося, держборг України у 2022 році зріс до $111,4 млрд, зокрема прямий держборг збільшився на $15 млрд – до $101,6 млрд, тоді як гарантований зменшився на $1,6 млрд – до $9,8 млрд.

Водночас реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2022 року через повномасштабну російську військову агресію впав на 29,1%.

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Топ коментарі

  • Maryna Solska e862e0af
    на гівномарафон не давайте грошей, все одно там тільки прокацапська наволоч і працює. най олігархи податки заплатять, най заплатять штрафи, най повернуть все те, що вони отримали незаконним шляхом. Ой, а у них тоді нічого взагалі не залишиться. Курви, за стільки років, вже могли би стати розумнішими, і вкладати гроші в Україну, відбудовувати країну і так ставати багатшими, але ж як були розбійниками і червоними директорами так в більшості випадків і залишилися. Тьфу! Навіть равлик ліпше вчиться ніж олігарх.
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Да, та самая полномасштабная война, которую в нашу страну позвала зеленая шобла во главе с зеледентом.
  • MrStepanovM
    давай без істерики...основний чинник збільшення держборгу це військові дії...
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