"Нафтогаз" почне купувати газ у приватних українських компаній на біржі

НАК "Нафтогаз України" оголосив про початок закупівлі природного газу українського видобутку на біржових торгах.

Як повідомили у пресслужбі компанії, майданчиком для проведення закупівель визначена "Українська енергетична біржа" (УЕБ).

Державна компанія планує купувати природний газ з точками поставки на віртуальній торговій точці (ВТТ) та/або у підземних сховищах газу (ПСГ) з постачанням впродовж поточного (BOM) та наступного (MAH) місяців.

Як повідомлялося, за даними Міністерства енергетики, до наступного осінньо-зимового періоду Україні необхідно збільшити запаси газу у сховищах із 9 млрд до 14,5 млрд кубометрів.

При цьому уряд збереже заборону на експорт газу українського видобутку.