Прокуратура завершила справу про розтрату $1,3 мільйона під час ремонту військових вертольотів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила слідство у справі стосовно колишнього очільника держпідприємства "Промоборонекспорт", якого підозрюють у розтраті понад $1,34 млн під час ремонту військових вертольотів.

Як повідомляє пресслужба САП, прокурор визнав зібрані по справі докази достатніми для складання обвинувального акту та надав доручення детективам НАБУ відкрити матеріали стороні захисту для ознайомлення.

За даними слідства, в.о. директора "Промоборонекспорту" впродовж 2016 року безпідставно та шляхом службового підроблення розтратив кошти держпідприємства під час виконання умов зовнішньоекономічного контракту, укладеного між Україною та однією з країн Північної Америки, про надання послуг з капітального ремонту трьох військових вертольотів. Внаслідок незаконних дій посадовця держпідприємству завдано збитків на загальну суму $1,34 млн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Про підозру указаній особі повідомила СБУ, після чого 3 лютого 2023 року матеріали справи були передані за підслідністю до НАБУ.