У російських автосалонах залишилось лише 300 "доступних" іномарок, – ЗМІ

В автосалонах Росії залишилося 313 нових іномарок найбільш доступних та популярних моделей.

Як пишуть "Известия", у дилерів по всій країні підтверджено наявність 127 машин Skoda Rapid, 93 – Volkswagen Polo, 48 – Citroen C4 та 45 – Kia Rio, передає Forbes.

Водночас автівок таких моделей, як Opel Astra та Vectra, а також Renault Logan, в наявності вже немає. На офіційному сайті Hyundai при спробі вибрати автомобіль висить напис "Усі машини продані".



В асоціації "Російські автомобільні дилери" підтверджують, що в автосалонах залишилося дуже мало автомобілів і йдеться не про тисячі і навіть не про сотні, а про кілька десятків.

Очільник маркетплейсу Fresh Auto Денис Мігаль каже, що на сьогодні моделей таких марок як Kia, Volkswagen, Hyundai, Renault і Skoda, в автосалонах залишилося близько 200-500 одиниць. Він зазначив, що у довоєнному 2021 році в Росії продавалося щонайменше 200 автомобілів масового сегмента на день.



На тлі дефіциту ціни на автомобілі середньої цінової категорії зросли у 1,5-2 рази. Якщо в 2021 році базова модель Kia Rio коштувала 910 тис. рублів, то зараз її ціна досягла 1,5 млн рублів. Топові комплектації Hyundai Solaris зараз коштують близько 2,5 млн рублів, ліфтбеки Volkswagen та Skoda – від 1,7 до 1,8 млн рублів. Раніше їх можна було купити за 1 млн рублів.



За словами віцепрезидента Національної автомобільної спілки Яна Хайцера, поповнити запаси недорогих іномарок так званий "паралельний імпорт" навряд чи зможе. Витрати на логістику та митне оформлення помітно позначаться на кінцевій вартості автомобілів, які вже не потрапляють у категорію доступних.



Як наголошують експерти, найближчим часом у російських споживачів залишиться вибір переважно між китайськими та вітчизняними машинами. Зараз із доступних машин на ринку є лише моделі "АвтоВАЗа".