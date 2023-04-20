В ОП готують підвищення тарифів на електроенергію для населення вдвічі, а для бізнесу – на третину, – ЗМІ

В Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже удвічі до 2,88 грн/кВт-год та для бізнесу на третину, до 4,5 грн/кВт.

Про це пише Forbes із посиланням керівника однієї з енергетичних компаній та співрозмовника у Міністерстві енергетики.

За словами очільника енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно понад $1 млрд, або близько 40 млрд грн. Бюджетні витрати йдуть на військові потреби, допомога західних партнерів обмежена. Тож, серед варіантів – підняття цін на електроенергію, зазначив він.

Як повідомив керівник однієї з енергетичних компаній, на нараді в Офісі президента у квітні обговорювали підвищення тарифу для населення з 1,44-1,68 грн/кВт-год до 2,88 грн/кВт-год, а ціни на електрику для бізнесу – з 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт.

Він наголосив, що підвищення тарифу для населення дасть додатково 39 млрд грн тарифної виручки – це дозволить збалансувати "Енергоатом" та теплову генерацію, які торік мали великі збитки.

"Підвищення до 2,88 грн за кВт-год дозволить енергокомпаніям вийти в нуль, і цього вистачить на ремонтну кампанію", – додав співрозмовник у Міненерго.

Ще один варіант, який розглядається, – розбивка за рівнем споживання: ті, хто споживає понад 1000 кВт, платитимуть ринковий тариф, а решта – знижений. За цей варіант виступають Міністерство енергетики та НКРЕКП, каже керівник енергетичної компаній.

У Нацкомісі та Міненерго від коментарів відмовилися, поки рішення не фіналізовано.

Наразі в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а понад цей обсяг – 1,68 грн/кВт-год. "Це менше, ніж собівартість транспортування електроенергії", – пояснює директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Дія чинних тарифів закінчується 1 травня.