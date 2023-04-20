У Росії хочуть платити іноземним компаніям за їх російський бізнес замороженими резервами

Центробанк Росії розгляне пропозицію, яка передбачає проведення розрахунків з міжнародними компаніями, які йдуть з російського ринку, спеціальними облігаціями, що прив’язані до заморожених країнами Заходу російських резервів.

Про це заявила голова російського регулятора Ельвіра Набіулліна на засіданні у Держдумі, повідомляє РБК.

З пропозицією розглянути таку ідею виступив депутат Володимир Кошелєв (ЛДПР).

"Пропонуємо закордонним партнерам, які сьогодні йдуть з нашого ринку, шляхом продажу, замість валюти розраховуватися з ними, видаючи їм спеціальні облігації Центробанку у розмірі заморожених на Заході $300 млрд", – сказав депутат, зазначивши, що такий крок міг би стабілізувати курс рубля.

"(Цю ініціативу, – ред.) треба додатково опрацювати, але в принципі така ініціатива може бути розглянута як один із заходів щодо захисту російських активів, заморожених за кордоном", – відповіла Набіулліна.

Водночас вона зауважила, що потрібно буде врахувати низку обставин. По-перше, прив'язка облігації до заморожених активів може спричинити розкриття інформації про російські резерви за кордоном, чого б у Банку Росії не хотіли. По-друге, "примусово нав'язати ці облігації навряд чи вдасться, тим більше змусити іноземних регуляторів відпускати заморожені активи навіть якщо власниками облігацій є їхні громадяни, нерезиденти", додала Набіулліна.

"Але як альтернативу замість рахунків типу "С" можна розглянути", – зазначила голова російського центробанку.

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Згідно з указом російського президента Владіміра Путіна від 5 березня 2022 року, на рахунки типу "С" зараховуються рублі у сумі, еквівалентній вартості зобов'язань в іноземній валюті за офіційним курсом Центробанку на день платежу. Конвертувати ці рублі у валюту можна тільки з дозволу російської влади.

Крім цього, залишаються питання, пов'язані з імунітетом центробанку РФ щодо майна, що належить йому, додала Набіулліна.

"Незважаючи на заморожування, поки що юрисдикційний імунітет активів ЦП не оскаржений. І питання, звісно, що натомість отримає Центробанк", – сказала вона.

За оцінкою Мінфіну, через запроваджені у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну Росія втратила доступ приблизно до $300 млрд із приблизно $640 млрд своїх резервів.