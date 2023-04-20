Україна вважає необгрунтованою заборону імпорту українського зерна країнами ЄС, – Сольський

Україна збирається обговорити з сусідніми країнами Європейського Союзу, які ввели заборону на імпорт українського зерна, підстави подібної заборони, оскільки європейські ринки є традиційними для його збуту.

"Українське зерно в жодній заяві, в жодному документі не повинно було йти до якоїсь країни Центральної чи Східної Європи, Азії. Воно традиційно йде до багатьох країн світу, зокрема Африки, Азії та Європи протягом останніх десятиліть. У деякі сезони європейські країни G7 купували українське зерно, зокрема кукурудзу, щоб додавати його до своїх партій", – повідомив міністр агрополітики України Микола Сольський в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Сольський вважає необґрунтованими заяви європейських політиків, які кажуть, що українські фермери мали відправляти зерно лише до Азії чи Африки.

"Це не відповідає ні домовленостям, ні реаліям", – сказав Сольський і наголосив, що Україна давно й інтенсивно торгувала з Європою, в тому числі із сусідніми країнами, за різною номенклатурою сільгосптоварів, зокрема щодо зерна.

Коментуючи ситуацію із забороною Словаччини партії зерна з перевищенням вмісту пестицидів, міністр заявив, що якість українського зерна є дуже високою і давно є орієнтиром для інших країн-виробників.

"Протягом п'яти-семи років низка країн брала українське зерно для того, щоб змішати зі своїм і підняти якість", – сказав він.

"Вирощування зерна – це складний технологічний процес, який залежить від погоди, багатьох інших факторів. Але претензій до українського зерна цього сезону немає. Їх значно менше, ніж до зерна інших країн", – наголосив міністр.

Сольський повідомив, що фітосанітарні служби Словаччини одного разу надіслали відповідну ноту, після чого було запроваджено заборону на основі загальних правил торгівлі, які виписані в законодавстві цієї країни.

Мотивами, які спонукали сусідні країни запровадити заборону на імпорт українського зерна, міністр вважає низькі ціни, які встановилися цієї весни на зернові на світовому ринку. Традиційно у цей час зернові дорожчають. Причиною невдоволення європейських фермерів також могла стати неможливість реалізувати своє зерно за вигіднішими цінами.

"Це дискусійне питання. Тому що ціни глобальні та впливають на всіх – українців, поляків, румунів, словаків тощо. Ціни знизилися цієї весни порівняно з тим, що було кілька місяців тому. Це викликало емоції у всіх фермерів, не лише польських, але й українських", – наголосив він.

Міністр також відзначив ще один мотив, через який виникли складнощі з експортом українського зерна до Європи, політичний – у низці сусідніх країн восени мають відбутися вибори.

"Ми з розумінням до цього ставимося й наполегливо працюємо далі", – сказав Сольський і додав, що втрати України через такі обмеження дуже болючі та суттєві.

Як повідомлялося, у Варшаві завершилися дводенні переговори представників українського уряду з польськими колегами щодо введеної на період з 15 квітня по 30 червня заборони на імпорт до Польщі української сільськогосподарської та харчової продукції, а також її транзиту. Результатом переговорів стала домовленість про відновлення транзиту через територію Польщі в ніч із 20 на 21 квітня 2023 року за жорсткою методикою.

20 квітня 2023 року продовжаться переговори з Угорщиною. У планах урядової делегації України також зустрічі у Словаччині та переговори з Болгарією.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Раніше ЄС виділив 56 млн євро для підтримки фермерів у прикордонних з Україною державах ЄС, а напередодні речник Єврокомісії оголосила про розробку другого, більш масштабного пакета такої допомоги.