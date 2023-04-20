Вартість уживаних нафтових танкерів досягла рекордної позначки за 25 років

Зростання торговельних відстаней, що спричинили санкції, впроваджені проти Росії з 5 грудня 2022 року, сприяє збільшенню попиту на нафтові танкери, вартість яких досягла рекорду за 25 років.

"Вартість уживаних танкерів із сирою нафтою для п’ятирічних суден досягла найнижчого рівня наприкінці 2020 року і відтоді зросла в середньому на 67%. За останні 12 насичених подіями місяців значення зросли на 34%, досягнувши найвищого рівня за 25 років", – повідомив головний аналітик із судноплавства Балтійської і міжнародної морської ради Нільс Расмуссен, передають Порти України.

Вартість танкерів для перевезення сирої нафти досягла останнього мінімуму в грудні 2020 року, коли Clarksons Research оцінила загальну вартість п’ятирічних Aframax, Suezmax і VLCC у $138,5 млн. 12 місяців тому ця оцінка зросла на 25% – до $172 млн. Відтоді було додано ще на третину, і три п’ятирічні судна тепер оцінюються в $231 млн.

"Із боку попиту глобальне споживання нафти постраждало під час пандемії COVID-19, особливо 2020 року. Відновлення споживання з того часу допомогло збільшити вартість суден. Управління енергетичної інформації США (EIA) оцінює, що глобальне споживання в квітні 2023 року досягло 100 млн барелів на день, що на 7% вище, ніж у грудні 2020 року", – зазначає Расмуссен.

Протягом 2022 року повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну призвело до численних санкцій проти російського експорту з боку країн G7. Заборона ЄС на імпорт російської нафти повністю набула чинності в серпні 2022 року й змінила як російський експорт, так і імпорт ЄС.

Російський експорт нафти зараз становить на 83% більше тонно-миль у брудній танкерній торгівлі, ніж рік тому. Зокрема, Індія й Китай втрутилися, щоб купити нафту, яка більше не надходить до ЄС. Євросоюз збільшив імпорт, зокрема з Перської затоки, і тепер імпорт становить на 13% більше тонно-миль, ніж рік тому, і на 42% більше, ніж на початку 2022 року, оскільки деякі покупці з ЄС уже почали негайно шукати нових постачальників після лютого 2022 року.

Це стало ключовим чинником у підвищенні вартості п’ятирічних танкерів Aframax, Suezmax і VLCC, які зараз становлять відповідно 96%, 85% і 83% від цін на новобуди. Незважаючи на високе співвідношення цін на вживані й новобуди, а портфель замовлень на новобуди становить лише 2,6% від обсягу торгового парку, контракти на будівництво новобудів залишаються дуже низькими.

"Попри короткострокові занепокоєння через нещодавно оголошене обмеження видобутку ОПЕК+, перспективи для ринку танкерів для перевезення сирої нафти залишаються позитивними", – зазначив Расмуссен.

За його словами, немає жодних ознак того, що санкції ЄС буде скасовано, і EIA очікує, що глобальне споживання нафти 2024 року перевищить рівень 2019 року вперше після початку пандемії.