Вартість уживаних нафтових танкерів досягла рекордної позначки за 25 років
"Вартість уживаних танкерів із сирою нафтою для п’ятирічних суден досягла найнижчого рівня наприкінці 2020 року і відтоді зросла в середньому на 67%. За останні 12 насичених подіями місяців значення зросли на 34%, досягнувши найвищого рівня за 25 років", – повідомив головний аналітик із судноплавства Балтійської і міжнародної морської ради Нільс Расмуссен, передають Порти України.
Вартість танкерів для перевезення сирої нафти досягла останнього мінімуму в грудні 2020 року, коли Clarksons Research оцінила загальну вартість п’ятирічних Aframax, Suezmax і VLCC у $138,5 млн. 12 місяців тому ця оцінка зросла на 25% – до $172 млн. Відтоді було додано ще на третину, і три п’ятирічні судна тепер оцінюються в $231 млн.
"Із боку попиту глобальне споживання нафти постраждало під час пандемії COVID-19, особливо 2020 року. Відновлення споживання з того часу допомогло збільшити вартість суден. Управління енергетичної інформації США (EIA) оцінює, що глобальне споживання в квітні 2023 року досягло 100 млн барелів на день, що на 7% вище, ніж у грудні 2020 року", – зазначає Расмуссен.
Протягом 2022 року повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну призвело до численних санкцій проти російського експорту з боку країн G7. Заборона ЄС на імпорт російської нафти повністю набула чинності в серпні 2022 року й змінила як російський експорт, так і імпорт ЄС.
Російський експорт нафти зараз становить на 83% більше тонно-миль у брудній танкерній торгівлі, ніж рік тому. Зокрема, Індія й Китай втрутилися, щоб купити нафту, яка більше не надходить до ЄС. Євросоюз збільшив імпорт, зокрема з Перської затоки, і тепер імпорт становить на 13% більше тонно-миль, ніж рік тому, і на 42% більше, ніж на початку 2022 року, оскільки деякі покупці з ЄС уже почали негайно шукати нових постачальників після лютого 2022 року.
Це стало ключовим чинником у підвищенні вартості п’ятирічних танкерів Aframax, Suezmax і VLCC, які зараз становлять відповідно 96%, 85% і 83% від цін на новобуди. Незважаючи на високе співвідношення цін на вживані й новобуди, а портфель замовлень на новобуди становить лише 2,6% від обсягу торгового парку, контракти на будівництво новобудів залишаються дуже низькими.
"Попри короткострокові занепокоєння через нещодавно оголошене обмеження видобутку ОПЕК+, перспективи для ринку танкерів для перевезення сирої нафти залишаються позитивними", – зазначив Расмуссен.
За його словами, немає жодних ознак того, що санкції ЄС буде скасовано, і EIA очікує, що глобальне споживання нафти 2024 року перевищить рівень 2019 року вперше після початку пандемії.