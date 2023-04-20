SpaceX Ілона Маска вперше запустила корабель Starship, але він вибухнув. ВIДЕО

Компанія SpaceX Ілона Маска вперше змогла запустити призначений для міжпланетних польотів корабель Starship на надважкому ступені ракети Super Heavy, проте запланований суборбітальний тестовий політ не відбувся через вибух, який стався через кілька хвилин польоту.

"Starship зазнав швидкого позапланового розпаду перед відділенням ступеня. Команди продовжуватимуть переглядати дані та працюватимуть над нашим наступним льотним випробуванням", – йдеться у повідомленні компанії в мережі Twitter.

У SpaceX додали, що сьогоднішній тестовий запуск допоможе покращити надійність Starship.

Спочатку перший тестовий запуск Starship було заплановано 17 квітня, проте його відклали через виявлену несправність у системі охолодження.

Starship має стати багаторазовою транспортною системою, що зможе доставляти людей та вантажі на навколоземну орбіту, Місяць та Марс.

Політ був запланований у безпілотному режимі. Очікувалося, що після запуску надважкого ракетного прискорювача Booster 7 виведе корабель на орбіту і Starship один раз облетить Землю, після чого дві частини ракетної системи приземляться в Тихому океані на плавучу платформу.