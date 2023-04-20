SpaceX Ілона Маска вперше запустила корабель Starship, але він вибухнув. ВIДЕО
"Starship зазнав швидкого позапланового розпаду перед відділенням ступеня. Команди продовжуватимуть переглядати дані та працюватимуть над нашим наступним льотним випробуванням", – йдеться у повідомленні компанії в мережі Twitter.
У SpaceX додали, що сьогоднішній тестовий запуск допоможе покращити надійність Starship.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/4t8mRP37Gp— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023
Спочатку перший тестовий запуск Starship було заплановано 17 квітня, проте його відклали через виявлену несправність у системі охолодження.
Starship має стати багаторазовою транспортною системою, що зможе доставляти людей та вантажі на навколоземну орбіту, Місяць та Марс.
Політ був запланований у безпілотному режимі. Очікувалося, що після запуску надважкого ракетного прискорювача Booster 7 виведе корабель на орбіту і Starship один раз облетить Землю, після чого дві частини ракетної системи приземляться в Тихому океані на плавучу платформу.