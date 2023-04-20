"Енергоатом" витратить 42 мільйони на обґрунтування виробництва збірок ядерного палива Westinghouse

ВП "Атоменергомаш" ДП "НАЕК "Енергоатом" 4 квітня за результатами тендеру уклав угоду з АТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на проєктування комплексу із виробництва тепловиділяючих збірок в Україні вартістю 41,85 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Тепловидільні збірки (ТВЗ) – це набори тепловидільних елементів (ТВЕЛ), у яких розміщується таблетоване ядерне паливо.

За умовами тендеру, до 30 листопада потрібно розробити техніко-економічне обґрунтування будівництва технологічного комплексу з виробництва тепловиділяючих збірок.

Комплекс включатиме адмінбудівлю, основне виробництво, лабораторно-побутовий корпус, різні споруди та системи, електрокотельню, гараж, паливно-заправний пункт, дизель-генераторну станцію, автодороги, стоянку, постійну зону митного контролю тощо.

Місцезнаходження комплексу не визначено, проєктувальник розгляне принаймні три варіанти. Також він має обґрунтувати продуктивність об’єкта, орієнтовно визначити величину капітальних вкладень, очікувані техніко-економічні показники, можливості кооперування з підприємствами певного району, обсяг додаткових дослідницьких робіт.

Замовник вказує, що Україна залежить від закордонного ядерного палива. Усі діючі АЕС України працюють із реакторами типу ВВЕР, розрахованими на російське паливо, яке до кінця 2000-х років було єдиним, що використовували на станціях.

Для виключення залежності від одного постачальника "Енергоатом" ініціював, а американська компанія Westinghouse розробила і ліцензувала паливо власного виробництва для АЕС України.

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У 2011 році на замовлення ДК "Ядерне паливо" було розроблене ТЕО будівництва заводу з виробництва ядерного палива за технологією російського ВАТ "ТВЕЛ". Цей проект не був реалізований, але у процесі виконано великий обсяг проєктно-пошукових робіт. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна відмовилась від закупівлі паливних збірок країни-агресора, тому будівництво заводу за технологією ВАТ "ТВЕЛ" не доцільне.

Для зменшення ризиків незабезпечення АЕС України свіжим паливом вирішили створити власне виробництво тепловиділяючих збірок в Україні за технологією Westinghouse. "Енергоатом" вказує, що має попередні домовленості з американською компанією і вже отримав звіт із попередньої оцінки можливості розміщення виробничої лінії складання ТВЗ в Україні.

За словами експертки з питань ядерної безпеки Ольги Кошарної, ще не існує угоди між "Енергоатомом" та Westinghouse про передачу технології виробництва ТВЗ для радянських реакторів. Вона нагадала, що американській компанії належить завод "Westinghouse Electric Sweden AB" у Швеції, на якому у 2015 році збільшені потужності фабрикації ТВЗ для реакторів ВВЕР-1000 для задовольняння потреб 13 енергоблоків в Україні та можливістю збільшення виробництва на 4 енергоблоки ВВЕР-1000 в Євросоюзі.

Конструкція ТВЗ для реакторів ВВЕР-440 – інша. В Україні тільки два енергоблоки цього типу на Рівненській АЕС.

"Енергопроект" отримав підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Він зменшив ціну на 1% щодо очікуваної вартості закупівлі у 42,33 млн грн.

"Енергопроект" на чверть належить Фонду держмайна. Ще 71% акцій має ПрАТ "Міжнародна енергетична компанія", яка належить ПрАТ "Міжнародна інвестиційна група" Софії Погорельської та Світлани Дубової. Остання є дружиною екснардепа від "Батьківщини" Олександра Дубового. Софія Погорельська – це, імовірно, його заміжня дочка. Директором "Міжнародної енергетичної компанії" є його син Марко Дубовой.

Раніше "Міжнародна енергетична компанія" мала чверть акцій, а ще чверть належала "A.S.O. Group OÜ" (Естонія). Членами правління естонської фірми тоді були кияни Олег Віберг і Ганна Шишова. Ще раніше частки приватних акціонерів "Енергопроекту" належали російському ВАТ "Група Е4" і кіпрській Antosen Ventures Ltd з російської групи "RU-COM" Михайла Абизова.