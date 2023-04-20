Обсяги залізничних перевезень зернових у квітні впали до мінімуму за п’ять місяців

У квітні 2023 року спостерігається падіння обсягів перевезення зернових вантажів до мінімуму за останні п’ять місяців.

Як розповів заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов під час онлайн-наради представників "Укрзалізниці" та аграрного ринку, за 19 діб квітня на експорт залізницею перевезли 1,54 млн тонн зернових вантажів. У напрямку портів транспортовано 1,16 млн тонн, а до західних прикордонних переходів – 380 тис. тонн, пише Rail.Insider.

"Це нижче показника минулого місяця й нижче показників останніх майже п’яти місяців. Якщо така динаміка буде зберігатися, то загалом за місяць перевеземо на експорт менш ніж 2,5 млн тонн. У найкращі місяці ми перевозили 3,2 млн та 3,4 млн тонн. Тобто бачимо, що є суттєве просідання перевезень через проблеми на кордоні (днями кілька європейських країн заборонили імпорт української агропродукції, – ред.) та із "зерновим коридором" (РФ блокує проведення інспекцій суден у Туреччині, – ред.)", – розповів Ткачов.

Також скоротилися обсяги навантаження агропродукції. Із початку квітня показник становив 1,46 млн тонн – це 21,9% від загального обсягу. Водночас середньодобове навантаження наразі становить 77 тис. тонн.

"Восени та у січні ми вантажили понад 100 тис. тонн. Тож бачу просідання середньодобового навантаження зерна. Ми очікували, що буде приблизно 93 тис. тонн, але, на жаль, маємо на сьогодні лише 77 тис. тонн", – зауважив Ткачов.

Окрім того, фіксується падіння передачі вагонів із зерновими вантажами через кордон. Якщо на початку квітня цей показник сягав 590 одиниць рухомого складу, то наразі він скоротився на 37%, до 374 вагонів. Попри це за місяць вдалося зменшити кількість вагонів з аграрними вантажами, що очікують передачі через західні прикордонні переходи.