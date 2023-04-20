Податкова служба нагадала про необхідність вперше звітувати про підконтрольні компанії за кордоном

З 18 квітня 2023 року в Електронному кабінеті платника з’явилася форма Звіту про контрольовані іноземні компанії для фізичних осіб.

Державна податкова служба нагадує, що вимоги щодо складання та подання Звіту встановлені п. 392.5 ст. 392 розд. I Податкового кодексу.

Законодавством передбачено дві форми Звіту, а саме: повний та скорочений. При цьому Звіт потрібно подавати щодо кожної контрольованої іноземної компанії окремо.

Першим звітним (податковим) роком для Звіту є 2022 рік.

"Контролерам контролюючих іноземних компаній встановлений певний перехідний період для підготовки до звітування, який надає можливість подати звіти за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік, тобто у 2024 році", – зазначають у Податковій службі.

Водночас останній день подання Звіту для фізичних осіб – платників податків у 2023 році є 1 травня 2023 року.

Штрафні санкції та/або пеня до Звіту, у разі невірного заповнення за 2022 рік, не застосовуються за умови, що платник податків у подальшому подасть уточнення з виправленням недоліків.

У Податковій службі додали, що наразі відновлено роботу над законопроєктом, який передбачає спрощення деяких норм для контрольованих іноземних компаній, що дозволить зробити процедури адміністрування контрольованих іноземних компаній більш простими та досконалими.