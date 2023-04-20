ООН нарахувала в Україні майже 37 мільйонів мешканців

За даними Фонду народонаселення ООН, в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 млн людей.

Як ідеться в звіті Фонду, найбільша частка населення – 64,6% – це люди віком від 15 до 64 років, ще 20,2% становлять люди віком 65+, а 15,2% громадян – віком до 14 років, передає Укрінформ.

За даними ООН, в середньому жінка в Україні живе 78 років, чоловік – 68 років.

Сумарний коефіцієнт народжуваності у 2023 році (середня кількість дітей, яку має жінка у репродуктивному віці) в Україні становить 1,3.

Як повідомлялося, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), кількість українців, які офіційно отримали тимчасовий захист або аналогічний статус в Європі, станом на 28 березня перевищило 5 мільйонів.

За даними УВКБ ООН на 28 березня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 19,74 млн осіб, з них до Польщі – 10,45 млн, Росію (дані на 3 жовтня) – 2,85 млн осіб, Угорщину – 2,42 млн осіб, Румунію – 2,15 млн, Словаччину – 1,27 млн, Молдову – 795,6 тис., Білорусь – 16,7 тис. осіб.

Водночас, в Україну, за даними ООН, з 28 лютого 2022 року по 28 березня 2023 року в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 11,2 млн осіб.