"Укрзалізниця" заборонила перевезення м’яса, цукру та олії до Угорщини

"Укрзалізниця" запровадила дві конвенційні заборони на перевезення широкого переліку української аграрної продукції у напрямку угорської залізниці (МАВ 55).

Перше обмеження стосується приймання до перевезення вантажів для перевізника Rail Cargo Hungaria, воно діятиме з 20 квітня до "відміни" і поширюватиметься на зернові, кукурудзу, борошно, м’ясо, овочі, насіння, олію, цукор тощо, пише галузеве видання Rail Insider.

Такі ж вантажі "Укрзалізниця" не буде приймати для іншого угорського перевізника – MMV. Проте ця конвенція діятиме з 20 квітня по 30 червня.

Як повідомлялося, напередодні Міністерство сільського господарства Угорщини оголосило про заборону на імпорт 25 сільськогосподарських продуктів з України. Відповідно до указу, окрім зернових, на угорській території не можна буде продавати борошно, мед, олію і м'ясо з України.

Раніше "Укрзалізниця" ввела конвенції на перевезення продовольства до Словаччини та Польщі. Раніше повідомлялося, що до Угорщини прямує понад 1 тис. вагонів з аграрними вантажами.