Ще одна велика українська ІТ-компанія відкрила офіс і наймає працівників за кордоном

Українська ІТ-компанія N-iX, в якій працюють понад 1500 спеціалістів відкрила офіс в одному з найбільших міст Колумбії – Медельїні.

Як повідомили у компанії галузевому виданню DOU, N-iX вже активно наймає фахівців, щоб закрити всі бажані позиції в цій країні.

В компанії розповіли, що орендують приміщення в місцевої мережі коворкінгів. У новому офісі вже працює десять людей і компанія продовжує активно наймати співробітників.

"Якогось окремого фокусу в спеціалізації для найму в Колумбії ми не робили. Активно шукаємо місцевих талантів, зокрема і на посаду рекрутера. Продовжуємо наймати в Україні і придивляємось до інших регіонів, де б хотіли відкривати нові офіси", – зазначили в N-iX.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного російського вторгнення українські ІТ-компанії почали активно відкривати офіси за кордоном. Наприклад, одна з найбільших в Україні ІТ-компаній Intellias за рік відкрила дев'ять офісів за кордоном.

Співзасновник та член ради директорів компанії SoftServe Тарас Кіцмей пояснював, що клієнти не готові користуватися послугами вітчизняних ІТ-компаній в умовах війни через зростання ризиків.