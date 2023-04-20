Засновник Twitter запустив альтернативну соцмережу

Колишній виконавчий директор компанії Twitter Джек Дорсі запустив альтернативу соцмережі – децентралізовану платформу Bluesky. Наприкінці лютого з’явилася версія застосунку для iOS, а тепер платформа доступна і для Android.

Як пише The Verge, для того, щоб отримати доступ до послуги, потрібно приєднатися до списку очікування або отримати код запрошення від друга.

Зараз у Bluesky є деякі обмеження. Оскільки це невелика спільнота, там, імовірно, немає можливості стежити за тими самими людьми, що й в інших соціальних мережах. Також відсутня функція особистих повідомлень

Раніше повідомлялося, що Twitter звільнила близько 81% своїх працівників після того, як Ілон Маск придбав компанію-соцмережу в жовтні минулого року за $44 млрд.

Раніше повідомлялося, що Twitter Inc. перестала бути незалежною компанією після злиття з новоствореною підставною компанією під назвою X Corp., що викликало спекуляції щодо намірів Ілона Маска щодо платформи соціальних мереж.

До того повідомлялося, що компанія Twitter Inc. зіткнулася зі зростаючим списком претензій про те, що вона не оплатила свої рахунки, після того, як Ілон Маск очолив компанію.

Як повідомлялося, Маск купив Twitter у жовтні 2022 року за $44 млрд. Відтоді він звільнив приблизно 5 тис. із 7,5 тис. співробітників Twitter і встановив "жорстке" робоче середовище для тих, хто залишився.

У грудні Маск запустив опитування серед користувачів соціальної мережі із питанням, чи варто йому піти з посади керівника. 57,5% виступили за те, щоб Маск пішов із посади глави Twitter.