Площа підтоплених через повінь угідь перевищила 20 тисяч гектарів, – ДСНС

Станом на 15:00 четверга, 20 квітня, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21,5 тис. га сільськогосподарських угідь, хоча два дні тому повідомлялося про підтоплення 9,2 тис. га.

Про це свідчать дані Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

Залишаються підтопленими 1 665 дворогосподарств (Чернігівська – 488, Дніпропетровська – 354, Кіровоградська – 323, Київська – 213, Черкаська – 162, Полтавська – 107 та Волинська – 18) та 378 будинків (Дніпропетровська – 220, Кіровоградська – 87, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).

Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (Чернігівська – 32 та Київська – 1).

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни", – зазначає ДСНС.

Як повідомлялося, 17 квітня було підтоплено 1379 дворогосподарств та 198 будинків, а також 9 тис. 138 га сільськогосподарських угідь у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях.