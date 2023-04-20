Голова "Укренерго" закликав готувати об’єкти енергетики до нових ракетних ударів
Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив під час виступу на дискусії "Захист критичної інфраструктури при перебудові енергетики", повідомляє пресслужба компанії.
"Щодо обладнання – воно замовлене й активно виготовляється якраз під наступний опалювальний сезон, щоб ми могли відновити запас міцності", – сказав Кудрицький.
"По цивільному захисту – разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України реалізується програма з посилення пасивного захисту на найбільш критичних об’єктах. Формат цього захисту, проектну документацію ми розголошувати не будемо, але до наступної зими маємо уже захистити цілий ряд критично важливих об’єктів енергосистеми", – додав голова "Укренерго".
Він наголосив, що наявність обладнання, яке "Укренерго" накопичило під час проведення модернізації своїх об’єктів у попередні роки, та наявність у компанії тисяч фахівців, які можуть проводити ремонти, допомогли пройти минулий опалювальний сезон в умовах війни.
"Якби не було у нас всередині компанії співробітників, які займаються відновленням, ми би не витягли. Тому що на підрядників у таких екстремальних умовах покладатися неможливо", – зазначив Кудрицький.
За даними "Укренерго", з 10 жовтня росіяни випустили по ключових енергетичних об’єктах понад 1200 ракет і дронів, понад 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж.
За оцінкою Світового банку та ПРООН, першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч складають майже $1 млрд.
Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.