Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росії

Депутати Київської міської ради на засіданні одностайно підтримали розірвання договору оренди землі, укладеного з посольством Росії у 1999 році.

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора – Росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Ідеться про ділянку, розташовану у Солом'янському районі Києва за адресою Повітрофлотський проспект, 27.

У проєкті рішення зазначається, що ініціатива зумовлена повномасштабним вторгненням Росії в Україну, а також заявою МЗС 24 лютого 2022 року про розірвання дипломатичних відносин із РФ.

У пояснювальній записці говориться, що рішення про розірвання договору дозволить територіальній громаді Києва "викорінити випадки надання пільгових умов у питаннях земельних відносин інституціям Російській Федерації та сприятиме раціональному використанню землі у столиці".