Кабмін спростив виплату пенсій українським біженцям за кордоном
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
"Через збройну агресію російської федерації велика кількість українців змушені були покинути свої домівки, частина з них – тимчасово виїхали за кордон. У зв’язку з цим дехто з громадян України зіштовхнулись з проблемою отримання пенсій та різних видів грошової допомоги", – пояснили у міністерстві.
Тож завдяки ухваленій 18 квітня Кабміном постанові, у пенсіонерів, що виїхали тимчасово за кордон, з’явилася можливість:
- отримувати пенсійні виплати за кордоном шляхом міжнародного переказу через "Укрпошту", за умови наявності в неї технічної можливості. Особливо це актуально для пенсіонерів, які не мають (не мали) поточних рахунків, відкритих в українських банках;
- відновити – без приїзду до України – виплату пенсії, яка була припинена в період воєнного стану, шляхом надіслання відповідної заяви поштою (у порядку, що визначить Пенсійний фонд). Поки що відновлення виплати можливе тільки при особистому відвідуванні установи ПФУ;
- подавати заяву про виплату пенсії або грошової допомоги через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) разом з віддаленим відкриттям поточного рахунку, без необхідності особистого відвідування банку.
"Таким чином для пенсіонерів, які отримали за кордоном тимчасовий захист, були спрощені механізми отримання пенсійних виплат без виїзду на територію України", – пояснили у Мінсоцполітики.
Крім того, внесені зміни надають можливість:
- уповноваженим банкам укладати договори про виплату пенсії з регіональними органами Пенсійного фонду України та органами соціального захисту населення незалежно від наявності філій чи відділень банку у регіоні, де проживає пенсіонер (в т.ч. – з банками, які не мають власної мережі, так званими необанками);
- "Укрпошті" здійснювати виплату грошової допомоги раніше від визначеної графіком дати її виплати (це було можливо лише для пенсії).
"Таким чином, спрощено процедури віддаленого відкриття поточного рахунка в банку без відвідування банківської установи та ПФУ й створено можливість отримувати пенсії і виплати за кордоном шляхом міжнародного переказу", – зазначають у міністерстві.
Також рішенням уряду дозволили батькам, у яких народилася дитина під час тимчасового перебування за межами України, дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини. Раніше жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу, оскільки була необхідна була їх фізична присутність, щоб особисто звернутися до органу соціального захисту населення.