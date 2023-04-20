Південна Корея видить України $230 мільйонів допомоги

Південна Корея засудила російську агресію в Україні та виділяє $230 млн допомоги.

"Південна Корея – інноваційна країна, тож її досвід для нас є дуже актуальним. Це стосується роботи з технологіями в сфері культури та мистецтва, кіноіндустрії, зокрема щодо створення серіалів, та функціонування k-pop культури", – повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко за результатами зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те.

Сторони обговорили, як використовувати корейські передові технології для промоції української культури.

Ткаченко наголосив, що промоція української культури через новітні технології – це також промоція цих технологій через культуру.

"Також обговорили співпрацю у сфері захисту, охорони та збереження української культурної спадщини, обмін досвідом, підтримку українських закладів культури та митців під час війни", – додав міністр.

Він відзначив намір працювати в напрямку створення новітніх спільних культурних проєктів.