Україна може почати переговори про приєднання до Транстихоокеанського партнерства CPTPP цього року, – торгпред

Уряд України найближчим часом ухвалить рішення про звернення України щодо приєднання до торгової Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство CPTPP.

Як повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка в кулуарах українсько-американського форуму партнерства, організованого Американськими торговими палатами двох країн минулого тижня, після цього звернення вже влітку може надійти рішення у відповідь про початок цих переговорів, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначив Качка, велику допомогу в майбутній роботі надасть модернізована двостороння угода про вільну торгівлю з Канадою, погоджену під час візиту української урядової делегації 11 квітня цього року.

Торговий представник зазначив, що у Великої Британії робота з приєднання до CPTPP зайняла 2,5 року, але Україна розраховує пройти цей шлях швидше завдяки відпрацьованій угоді з Канадою.

Він нагадав, що до оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою додано 19 нових розділів, зокрема щодо цифрової торгівлі, захисту інвестицій, послуг.

Загалом, коментуючи роботу уряду в напрямку оновлення існуючих угод з метою розширення доступу на ринок, Качка вказав на ратифіковану минулого тижня угоду з Молдовою, до якої внесено можливість оформлення сертифікатів щодо перевезення EUR.1.

"Плюс у нас на черзі ратифікація угоди з Північною Македонією. Усі комітети пройшли, найближчого тижня ратифікуємо. Там поширення доступу на ринок плюс EUR.1", – додав торговий представник.

За його словами, також ведуться додаткові консультації щодо ратифікації угоди з Туреччиною та переговори про угоду про комплексне економічне партнерство (CEPA) з ОАЕ.

"І очевидно, що ми теж говоритимемо з Європейським Союзом про те, щоб це одностороннє обнулення (мита) стало двостороннім, постійним. Але це зараз дуже чутливе питання, тому що ми бачимо, що на кордонах відбувається", – сказав Качка.

Він також зазначив, що ще одним напрямком роботи є продовження укладених у минулому році строком на рік угод про зняття бар'єрів для української продукції. За його словами, з Великою Британією це питання вже вирішене: було проведено торговий комітет у Лондоні та оголошено, що угода працюватиме далі.

"Із ЄС рішення на виході, сподіваюся, ніщо не завадить", – зазначив торговий представник України, вказавши, що поточна криза на кордоні з агропродукцією більше спричинена не раціональними, а емоційними та політичними аргументами.

За його словами, добрі перспективи такого продовження також у випадку Канади та США (у США воно стосується лише сталі), відповідні переговори було проведено днями.

Учасниками CPTPP є 11 країн Тихоокеанського регіону, включно з Австралією, Новую Зеландією, Канадою, Мексикою, Перу, Чилі, Японією, Малайзією, В'єтнамом, Сінгапуром і Брунеєм.