Австрія заморозила російські активи вартістю $2 мільярди

Влада Австрії заморозила російські фінансові активи на загальну суму майже $2 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів країни Магнус Бруннер за результатами переговорів із заступником міністра фінансів США Брайаном Нельсоном.

"Сьогодні (20 квітня, – ред.) я прийняв у Відні заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та відмиванням грошей Брайана Нельсона. Особливо у світлі війни в Україні, стратегічна вісь між ЄС та США має велике значення", – зауважив Бруннер у Twitter.

Він підкреслив, що ефективне застосування санкцій проти РФ відповідає інтересам Австрії, Європи та США.

"Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора і з початку війни заморозили фінансові активи на суму майже 2 млрд євро", – зазначив він.

Як повідомлялося, швейцарський банк Credit Suisse через санкції заблокував російські кошти на 17,6 мільярда швейцарських франків ($19,1 млрд).