Німецький хімічний гігант Henkel продав бізнес і йде з Росії

Німецький концерн Henkel підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

У концерні нагадали, що в квітні 2023 року оголосили про рішення вийти з Росії.



Зазначається, що до консорціуму, який купує бізнес Henkel в Росії, увійшли Augment Investments, Kismet Capital Group і Elbrus Services.

"Усі покупці мають налагоджені тривалі ділові відносини в західних країнах і не підпадають під санкції ЄС чи США", – уточнили в Henkel.



Узгоджена вартість покупки становить 54 млрд рублів, що відповідає близько 600 млн євро. Відповідні російські органи вже схвалили транзакцію; остаточне закриття ще не завершено.

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Henkel планує завершити продаж бізнесу в Росії в першому кварталі цього року.

Як повідомлялося, у грудні минулого року стало відомо, що німецький концерн Henkel, який виробляє косметику та побутову хімію під цілою низкою брендів, серед яких Schwafzkopf та Persil, відокремить бізнес у Росії та змінить його назву. У компанії пояснювали ці зміни підготовкою до продажу.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року керівництво Henkel заявляло, що компанія продовжить працювати в Росії. Проте згодом компанія змінила позицію і прийняла рішення про припинення діяльності в РФ, а також в Білорусі.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року, має у країні 11 заводів. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент" та Loctite.