Ердоган напередодні виборів пообіцяв населенню безкоштовний газ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер оголосив про початок надходження природного газу з родовищ у Чорному морі, до енергосистеми країни та пообіцяв забезпечити домогосподарства безкоштовним газом напередодні виборів 14 травня.

Як повідомляє Reuters, церемонія була останньою спробою уряду продемонструвати великі енергетичні та інфраструктурні проєкти напередодні виборів, які, як свідчать опитування громадської думки, Ердоган може програти.



"Ми надамо безкоштовний природний газ для побутового споживання до 25 кубічних метрів щомісяця протягом одного року", – сказав Ердоган на відкритті берегового газового порту в північній провінції Зонгулдак.



За його словами, безлімітний природний газ для всіх домогосподарств буде безкоштовним протягом наступного місяця.



Природний газ вперше виявили на родовищі Сакарья біля узбережжя Зонгулдака в 2020 році, а в родовищі Кайкума-1 поруч з ним – минулого року.



Туреччина, яка має небагато нафти і газу, сильно залежить від імпорту газу з Росії, Азербайджану та Ірану, а також від імпорту скрапленого природного газу з Катару, США, Нігерії та Алжиру.



Згідно з даними енергетичного регулятора EPDK, внутрішній видобуток природного газу, в основному в регіоні Фракія, становив менше 1% від національного споживання Туреччини у 60 млрд кубометрів у 2021 році.

За словами Ердогана, на чорноморських газових родовищах Туреччини спочатку будуть видобувати 10 мільйонів кубометрів газу на добу. У найближчий період видобуток збільшать до 40 мільйонів кубометрів газу на добу.

"Коли ми вийдемо на повну потужність, ми зможемо задовольняти приблизно 30% внутрішнього споживання щорічно", – сказав він.

Президентські та парламентські вибори є найбільшим виборчим викликом для Ердогана, який найдовше обіймає свою посаду серед сучасних турецьких лідерів.



Напередодні голосування уряд розгорнув низку великих інфраструктурних та оборонних проєктів. Наступного тижня Ердоган має намір відкрити перший у Туреччині атомний реактор, побудований російською державною атомною енергетичною компанією "Росатом".