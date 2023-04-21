За понад пів року українські водії сплатили штрафів на 382 мільйони
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Зазначається, що інформацію щодо кількості сплачених штрафів за період до повномасштабного вторгнення РФ у Нацполіції надати не змогли.
Загалом системою автофіксації було засвідчено майже вдвічі менше порушень, аніж у 2021 році. Проте варто зазначити, що від перших днів великої війни й до середини травня камери не працювали.
Так, 32% порушень камери зафіксували одразу після відновлення роботи на початку літа (червень-липень). У середньому за місяць фіксувалося понад 300 тис. постанов.
Як зауважують аналітики, блекаути не призвели до збільшення порушень на дорогах. Місяці найбільш активних обстрілів цивільної інфраструктури – листопад та грудень – виявилися "найтихішими".
Так, близько 90 тис. порушень ПДР було зафіксовано у листопаді, що в 3,5 раза менше, аніж на початку літа, після відновлення роботи камер. У грудні кількість постанов зменшилась ще на третину – до 64 тисяч. У середньому за червень-жовтень виписувалося 260 тис. ухвал.
Для порівняння, у 2021 році піковими місяцями були вересень і жовтень – понад 400 тис. постанов на місяць. Якщо в першому півріччі 2021 року середня кількість постанов становила 110 тис., то в другому півріччі ця цифра збільшилася майже втричі – аж до 320 тис. постанов на місяць.
Як нагадали експерти, донедавна всі штрафи, нараховані системою автофіксації, сплачувались на один рахунок та шли до загального бюджету. Проте через зміни до Бюджетного кодексу з 1 лютого, у межах продовження реформи децентралізації, 10% штрафів з камер автофіксації надходитимуть у місцеві бюджети громад, на території яких відбулося правопорушення, а не на один спільний рахунок, як раніше. Раніше місцеві громади отримували лише 0,5% від таких штрафів, а решта йшла до держбюджету.