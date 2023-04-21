За понад пів року українські водії сплатили штрафів на 382 мільйони

У 2022 році камерами автофіксації виявили понад 2 085 203 порушень правил дорожнього руху. Загалом лише за штрафи за період після відновлення роботи камер (з травня по грудень минулого року) водії сплатили понад 382,8 млн грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що інформацію щодо кількості сплачених штрафів за період до повномасштабного вторгнення РФ у Нацполіції надати не змогли.

Загалом системою автофіксації було засвідчено майже вдвічі менше порушень, аніж у 2021 році. Проте варто зазначити, що від перших днів великої війни й до середини травня камери не працювали.

Так, 32% порушень камери зафіксували одразу після відновлення роботи на початку літа (червень-липень). У середньому за місяць фіксувалося понад 300 тис. постанов.

Як зауважують аналітики, блекаути не призвели до збільшення порушень на дорогах. Місяці найбільш активних обстрілів цивільної інфраструктури – листопад та грудень – виявилися "найтихішими".

Так, близько 90 тис. порушень ПДР було зафіксовано у листопаді, що в 3,5 раза менше, аніж на початку літа, після відновлення роботи камер. У грудні кількість постанов зменшилась ще на третину – до 64 тисяч. У середньому за червень-жовтень виписувалося 260 тис. ухвал.

Для порівняння, у 2021 році піковими місяцями були вересень і жовтень – понад 400 тис. постанов на місяць. Якщо в першому півріччі 2021 року середня кількість постанов становила 110 тис., то в другому півріччі ця цифра збільшилася майже втричі – аж до 320 тис. постанов на місяць.

Як нагадали експерти, донедавна всі штрафи, нараховані системою автофіксації, сплачувались на один рахунок та шли до загального бюджету. Проте через зміни до Бюджетного кодексу з 1 лютого, у межах продовження реформи децентралізації, 10% штрафів з камер автофіксації надходитимуть у місцеві бюджети громад, на території яких відбулося правопорушення, а не на один спільний рахунок, як раніше. Раніше місцеві громади отримували лише 0,5% від таких штрафів, а решта йшла до держбюджету.