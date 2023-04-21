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Оприлюднено список продуктів, заборонених для експорту в ЄС

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Оприлюднено список продуктів, заборонених для експорту в ЄС
У Міністерстві аграрної політики та продовольства оприлюднили перелік сільськогосподарських продуктів, заборонених до ввезення в країни Європейського Союзу з України.

Як повідомляє пресслужба відомства, йдеться про перелік продуктів, заборонених до ввезення з України до Польщі, Словаччини, Угорщини та Болгарії.

Щодо Румунії, зазначається, що наразі країна розглядає можливість тимчасового призупинення імпорту сільськогосподарської продукції з України. Поки що рішення не прийнято.

Повний перелік забороненої до ввезення продукції можна подивитися тут. 

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Раніше ЄС виділив 56 млн євро для підтримки фермерів у прикордонних з Україною державах ЄС, а напередодні речник Єврокомісії оголосила про розробку другого, більш масштабного пакета такої допомоги. Його сума може становити 100 млн євро. 

Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    что вы за бред пишите про Зеленского я ОТ НЕГО НЕ ВОССТОРГЕ И ПЛЮЮСЬ И ЗАПРЕТ НИКАК НЕ СВЯЗАН С НИМ А С ТЕМ ЧТО ФЕРМЕРЫ И ВЛАСТЬ ЕВРОПЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЧТО ТЕРЯЮТ РЫНОК ВНУТРИ ЕВРОПЫ НИКТО ПОПРОБЫВАВ НАШУ ПРОДУКЦИИЮ ЖРАТЬ НЕ ХОЧЕТ ИХНЕЕ ГИМНО ГМО И ПЛАСТМАССУ...да еще по *********** ценам в 2-4 раза выше нашей... фактор войны беженцев перевернул у Европейцев понимании того каким лайном и по каким ценам им скармливают типа продукты питания и сельхозпродукты фермеры в Европе это прослойка никуя не делают а стригут баранов с бюджетов стран ДОТАЦИИ КРЕДИТЫ...а по итогу Европейцы стали возмущаться тем что оказалось нищая Украина селяни могут дать качественный и главное в разы дешевле продукты питания и сельскохозяйственные продукции...
  • Дмитрий Анатольевич 1ca80f53
    На смак їжа у них не гірша, і часто дешевше, хоча в середньому приблизна та же ціна. ГМО, так у нас посівний матеріал той же самий, модифікований, тому все що вирощено таке ж саме ГМО, крім деяких старих сортів плодової продукції, і то вже її дуже стало мало.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Це, як казав Найвєлічайший, вперше. Такого ще не було. Порошенко всіма силами робив все, щоб максимум продукції йшло до Європи, бо багато хто ще пам'ятає, як кацапи перекрили нам збут сільгосппродуктів до Цапії, куди було орінтовано наше виробництво. Ембарго кацапів пам'ятає весь світ. А Володя Боневтік ламає ці накатані стежинки зсередини. На чию користь працюєш Володя?
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