Виробник батарейок Duracell йде з Росії, – ЗМІ

Акціонери компанії виробника батарейок Duracell ухвалили рішення про вихід з російського ринку.

Про це пише російський Telegram-канал Mash з посиланням на представників компанії.



Зазначається, що основною причиною відповідного рішення стало припинення постачання продукції з Бельгії, де розташований завод бренду.



Перед виходом з російського ринку компанія розпродасть запаси товарів, що залишилися, і розрахується зі співробітниками, пише Mash.

Duracell – торгова марка побутових батарейок, що випускаються транснаціональною компанією Procter & Gamble.

Як повідомлялося, німецький виробник шин Continental домовився про продаж заводу шин у РФ місцевій компанії.