Канада виділила Україні новий пакет військової допомоги на $29 мільйонів

Уряд Канади оголосив про виділення Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів ($28,9 млн). Вона містить 40 снайперських гвинтівок, 16 радіостанцій і внесок до фонду НАТО для допомоги Києву у його війні проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони країни.

Зазначається, що останній раунд допомоги Канада оголосила на тлі участі міністра оборони Аніти Ананд у засіданні в форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Гвинтівки і боєприпаси поставить канадська компанія Prairie Gun Works, а радіостанції для супроводу танка Leopard 2 – компанія L3Harris Technologies.

Внесок до фонду НАТО у розмірі близько 34,6 млн канадських доларів допоможе забезпечити Україну паливом та іншими матеріалами.

"Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", – прокоментувала глава Міноборони Ананд.

Вона також зауважила, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, які Канада передала Україні, вже доставлені до Польщі. Канада направила трьох інструкторів з вогневої підготовки, щоб допомогти в навчанні українських танкових екіпажів.