У Німеччині запрацював ще один паспортний сервіс для українців

У німецькому місті Кельн розпочали свою роботу вісім програмно-технічних мобільних комплексів – спеціально облаштованих мікроавтобусів білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що мобільні комплекси розташовані за адресою: Breslauer Platz, Köln, 50668. Влни працюватимуть з понеділка по суботу, з 9:00 до 18:00.

Обслуговування відвідувачів у Кельні здійснюється виключно за попереднім записом до електронної черги.

Наразі громадяни України можуть отримати у місті такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін посвідчення водія;

страхування.

В МВС наголошують, що станом на 21 квітня 2023 року ДП "Документ" не має повноважень на оформлення документів громадянам, які виїхали за кордон на постійне проживання і мають відповідну відмітку в паспорті. Їхніми питаннями займаються виключно в закордонних дипломатичних установах.

Загалом підрозділи "Паспортного сервісу" вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та Берліні (Німеччина).