Румунія не заборонятиме імпорт українського зерна, але намагатиметься його скоротити

Румунія не заборонятиме в односторонньому порядку імпорт українських зернових і має намір дочекатися, доки Єврокомісія вживе заходів для допомоги європейським фермерам.

Про це повідомив міністр сільського господарства Румунії Петро Деа в Бухаресті під час зустрічі з міністром агрополітики України Миколою Сольським, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми солідарні з фермерами з Польщі, Угорщини, Болгарії та Словаччини, але ми маємо разом розробляти правила, а не вступати в конкуренцію правових рішень. У цьому контексті правила нормальності, які ми раніше знали, зникли. Ми змушені створювати нові правила, які відповідають потребам як українських, так і румунських фермерів", – зазначив він.



Деа запропонував українському колезі проводити щотижневі консультації щодо очікуваних обсягів зерна, щоб намагатися обмежити імпорт.



Він нагадав, що Румунія разом з аграрними міністрами Польщі, Словаччини, Угорщини та Болгарії надіслала листа до Єврокомісії з проханням вжити термінових заходів для вирішення проблеми, ґрунтуючись "на правилах поваги до всіх залучених сторін".



Румунський міністр розповів, що східноєвропейським країнам буде надано компенсацію в сумі 100 млн євро. "Сума для Румунії є невеликою, не відповідає потребам фермерів і не пропорційна зусиллям, які Румунія доклала для розчищення території під перевезення зернових та олійних культур", – сказав він.



За інформацією Деа, Єврокомісія не дала відповіді на прохання аграрних міністрів Східної Європи призупинити імпорт чотирьох культур (пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпаку) до 5 червня з урахуванням "винятковості процедури захисту".

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України. Водночас Польща, на відміну від інших країн, заборонила й транзит української сільськогосподарської продукції до інших держав. Пізніше стало відомо, що Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції.

Раніше ЄС виділив 56 млн євро для підтримки фермерів у прикордонних з Україною державах ЄС, а напередодні речник Єврокомісії оголосила про розробку другого, більш масштабного пакета такої допомоги. Його сума може становити 100 млн євро.