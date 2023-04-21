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"Нова пошта" заборонила пересилати харчові продукти до країн ЄС

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"Нова пошта" заборонила пересилати харчові продукти до країн ЄС
Через введення обмежень на польській митниці "Нова пошта" тимчасово не приймає у відділеннях харчові продукти для відправки у всі країни ЄС.

Як повідомляє пресслужба компанії, уряд Польщі заборонив ввезення цілої низки товарів з України – цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, переробленої плодово-овочевої продукції тощо.

"Тому "Нова пошта" тимчасово не приймає будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС. Ми чекаємо на подальші роз’яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Мінагрополітики раніше оприлюднило перелік сільськогосподарських продуктів, заборонених до ввезення з України до Польщі, Словаччини, Угорщини та Болгарії.

Наразі тривають переговори на рівні ЄС щодо врегулювання цього питання.

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