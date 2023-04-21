Чехія повністю відмовилась від російського газу

Чехія вперше в сучасній історії повністю відмовилися від постачання російського газу з Росії. Газ із РФ не надходив до країни впродовж усього першого кварталу 2023 року.

Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела, передає пресслужба Мінпромторгівлі.

Зазначається, що з початку року природний газ надходив до Чехії з Норвегії, а скраплений газ – морем через Бельгію та Нідерланди. Весь транзит загальним обсягом у 1,71 млрд кубометрів газу здійснювався через Німеччину.

"Це великий успіх. Я не знаю іншої країни, яка змогла би впродовж року позбавитися майже 100%-ї залежності від імпорту газу з Росії. Скорочення споживання відіграло вирішальну роль", – пояснив Сікела.

За даними міністерства, споживання газу в період з 1 січня по 16 квітня в Чехії скоротилося на 13,6% до 2,9 млрд кубометрів і на 19,7% порівняно із середнім споживанням за останні три роки. При цьому середньодобова температура в цей період була на 0,2 градуса нижче, ніж у 2022 році, і на 0,7 градуса нижче, ніж у середньому за останні три роки.

Також у відомстві відзвітували, що станом на 20 квітня запаси газу країни становлять 1,67 млрд кубометрів, що є найбільшим значенням з 2015 року.