СБУ відкрила справу проти підрозділу агрохолдингу "Нібулон" через мобілізацію

Служба безпеки України (СБУ) у Миколаївській області відкрила кримінальне провадження за фактом невиконання мобілізаційних розпоряджень Територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо оповіщення військовозобов’язаних співробітників про необхідність з’явитися до центру керівництвом ТОВ "Суднобудівельно-судноремонтний завод (ССЗ) "Нібулон", що входить до складу одного із найбільших українських агрохолдингів "Нібулон".

Як повідомив регіональний ТЦК та СП, кримінальне провадження відкрито за ст.114-1 КК України "Перешкода законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань", передає Інтерфакс-Україна.

Своєю чергою у пресслужбі агрохолдингу "Нібулон" пообіцяли звернутися за роз'ясненнями через звинувачення у невиконанні розпоряджень центру.

"Офіційно повідомляємо, що ТОВ "ССЗ "Нібулон" виконує розпорядження начальників територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки військовозобов'язаних, дотримуючись законодавства. Так, з лютого 2022 року було призвано на військову службу за мобілізацією 80 співробітників підприємства, що становить майже 20% штату", – повідомили в компанії.

Наголошується, що підприємство систематично видає накази про оповіщення, інформує ТЦК та СП зі звітними документами щодо тимчасово непрацездатних співробітників, які перебувають у відпустці або у відрядженні, інформуючи їх про виклик протягом першого робочого дня.

Читайте також: Мінагрополітики розширило критерії підприємств для бронювання працівників від мобілізації

На підприємстві також запевнили, що надають центру інформацію про працівників, які відмовляються від явки, а також вживають заходів, передбачених трудовим законодавством, зокрема догани та звільнення.

Як повідомлялося, у Миколаєві під час масованих обстрілів 31 липня 2022 року загинув відомий бізнесмен, Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.

Миколаївський ССЗ "Нібулон" спеціалізується на будівництві повнокомплектних самохідних суден та відроджує технологію промислового суднобудування з морського алюмінію. Належить одному з найбільших операторів зернового ринку України – компанії "Нібулон".

ТОВ "СП "Нібулон" створено у 1991 році. До повномасштабного російського військового вторгнення в Україну зернотрейдер обробляв 82 тис. га землі у 12 областях країни, мав 27 перевантажувальних терміналів та комплексів з прийому сільгоспкультур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн. тонн продукції АПК, флот із 83 суден (з них 23 буксири), має також Миколаївський суднобудівний завод (ССЗ).