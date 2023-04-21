Євродепутати закликали перевірити зловживання Угорщини правом вето в ЄС
Про це повідомив євродепутат Андрюс Кубілюс у Facebook із посиланням на лист депутатів до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, передає LIGA.net.
У листі наводиться перелік прикладів того, як Угорщина перешкоджала підтримці України, введенню санкцій проти Росії, зміцненню європейської безпеки та Східного партнерства ЄС.
Угорщину звинувачують в зловживанні, коли вона погрожувала застосуванням права вето під час ухвалення антиросійських санкцій та висувала власні вимоги щодо них.
Угорська влада довгий час блокувала засідання комісії Україна-НАТО.
Також держава зволікає з ратифікацією вступу Швеції та затримувала вступ Фінляндії до Альянсу, йдеться в листі.
"Ми запитуємо, чи готова Комісія підготувати та подати до Ради обґрунтовану пропозицію щодо відкриття процедури для визначення того, чи мають місце навмисні та регулярні дії уряду Угорщини щодо зловживання своїм правом вето в питаннях, які явно потребують солідарності між державами-членами ЄС", – написав Кубілюс.
За європейським законодавством, після звернення третини держав-членів союзу, Єврокомісія або Європарламент можуть ініціювати процедуру визначення ризиків щодо порушення засадничих принципів ЄС певною державою.