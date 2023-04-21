Кремль погрожує світовою кризою у випадку повної заборони експорту до Росії
Про це заявив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, коментуючи можливість запровадження нових антиросійських санкцій, пише "Коммерсант".
"Виходимо з того, що в будь-якому разі і нинішні санкції, які введені проти нашої країни, і нові додаткові кроки, про які, можливо, думають зараз у Брюсселі та у Вашингтоні, вони, звичайно, битимуть і у світовій економіці. Тому це може лише призвести до зростання тенденцій до всесвітньої економічної кризи", – сказав Пєсков російським ЗМІ.
Водночас він визнав, що російська влада "найретельніше" стежить за санкціями, які можуть вести США та країни Євросоюзу.
Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що деякі з ключових союзників України, включаючи США, хочуть змінити сам принцип торговельних обмежень проти Росії.
За даними Bloomberg, пропонується переглянути санкції і заборонити увесь експорт до Росії, за винятком окремих позицій. Чинний режим санкцій передбачає, що будь-який експорт до Росії дозволений, якщо не ухвалено рішення про його заборону.
Цю пропозицію обговорюють представники країн "Великої сімки" напередодні саміту лідерів G7, який має відбутися у Японії в травні. Однак джерела агентства зауважують, що таку пропозицію можуть заблокувати окремі країни ЄС.