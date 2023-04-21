Кремль погрожує світовою кризою у випадку повної заборони експорту до Росії

У Кремлі вважають, що запровадження повної заборони на експорт товарів до Росії, яка обговорюється країнами "Великої сімки", наблизить світову економічну кризу.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, коментуючи можливість запровадження нових антиросійських санкцій, пише "Коммерсант".

"Виходимо з того, що в будь-якому разі і нинішні санкції, які введені проти нашої країни, і нові додаткові кроки, про які, можливо, думають зараз у Брюсселі та у Вашингтоні, вони, звичайно, битимуть і у світовій економіці. Тому це може лише призвести до зростання тенденцій до всесвітньої економічної кризи", – сказав Пєсков російським ЗМІ.

Водночас він визнав, що російська влада "найретельніше" стежить за санкціями, які можуть вести США та країни Євросоюзу.

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Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що деякі з ключових союзників України, включаючи США, хочуть змінити сам принцип торговельних обмежень проти Росії.

За даними Bloomberg, пропонується переглянути санкції і заборонити увесь експорт до Росії, за винятком окремих позицій. Чинний режим санкцій передбачає, що будь-який експорт до Росії дозволений, якщо не ухвалено рішення про його заборону.

Цю пропозицію обговорюють представники країн "Великої сімки" напередодні саміту лідерів G7, який має відбутися у Японії в травні. Однак джерела агентства зауважують, що таку пропозицію можуть заблокувати окремі країни ЄС.