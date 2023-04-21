"Метінвест" Ахметова виплатив $120 мільйонів за облігаціями

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, оголосила про фінальну виплату за зобов’язаннями по облігаціях зі строком погашення у 2023 році в установлений термін і в повному обсязі.

Про це заявив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

За його словам, успішне зменшення боргового навантаження дасть змогу покращити фінансову гнучкість "Метінвесту" в умовах непередбачуваності війни шляхом зниження значних виплат за боргом до 2025 року.

Раніше, на початку березня поточного року, у презентації Metinvest на 14 щорічній корпоративній конференції J.P.Morgan Global Emerging Markets зазначалося, що "Метінвест" продовжує виконувати свої боргові зобов'язання. При цьому у 2022 році група викупила, а потім відразу ж анулювала близько $48 млн різних облігацій, у тому числі облігацій 2023 року на суму $24 млн через тендерну пропозицію.

Загальний борг компанії станом на кінець червня 2022 року становив $2,22 млрд (на 31 грудня 2021 року – $2,24 млрд), чистий борг – $1,76 млрд ($1,08 млрд).

За облігаціями компанія мала погасити $145 млн під 7,75% річних зі строком погашення у квітні 2023 року. Далі їй належить погасити 296 млн євро під 5,625% річних з погашенням у червні 2025 року, $494 млн під 8,5% річних з погашенням у квітні 2026 року, $332 млн під 7,65% річних з погашенням у жовтні 2027 року та $500 7,75% річних із погашенням у жовтні 2029 року.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великобританії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють ним.