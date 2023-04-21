"Укргідроенерго" попередило про можливість другої хвилі повені
Як повідомляє пресслужба компанії, водночас станом на 21 квітня спостерігається спад весняного водопілля, українські ГЕС продовжують пропуск води за збалансованим графіком.
В "Укргідроенерго" уточнили, що наразі Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли з "червоної" зони небезпеки підтоплень, до цієї зони тепер входять регіони нижче по Дніпру.
"За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня - на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля", – зазначається у повідомленні.
В компанії додали, що ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго" окрім врегулювання ситуації з рівнями води, виконують покладені на них функції, забезпечуючи балансуючим та аварійним резервами енергетичну систему України.
Також гідроенергетики продовжують відновлювати втрачені потужності внаслідок ракетних обстрілів.
Як повідомлялося, за даними Київської міської військової адміністрації, вже кілька діб спостерігається зниження рівня води у Дніпрі, проте зберігається помаранчевий рівень небезпеки гідрологічних явищ
Згідно з прогнозами "Укргідрометцентру", пік весняної повені для Києва очікується в суботу, 22 квітня, але передбачуваний максимальний рівень повені на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об'єктам та житловим масивам міста.