"Укргідроенерго" попередило про можливість другої хвилі повені

ПрАТ "Укргідроенерго" готується до другої хвилі весняного водопілля, яку може спричинити збільшення опадів наприкінці квітня-початку травня.

Як повідомляє пресслужба компанії, водночас станом на 21 квітня спостерігається спад весняного водопілля, українські ГЕС продовжують пропуск води за збалансованим графіком.

В "Укргідроенерго" уточнили, що наразі Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли з "червоної" зони небезпеки підтоплень, до цієї зони тепер входять регіони нижче по Дніпру.

"За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня - на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля", – зазначається у повідомленні.

В компанії додали, що ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго" окрім врегулювання ситуації з рівнями води, виконують покладені на них функції, забезпечуючи балансуючим та аварійним резервами енергетичну систему України.

Також гідроенергетики продовжують відновлювати втрачені потужності внаслідок ракетних обстрілів.

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Як повідомлялося, за даними Київської міської військової адміністрації, вже кілька діб спостерігається зниження рівня води у Дніпрі, проте зберігається помаранчевий рівень небезпеки гідрологічних явищ

Згідно з прогнозами "Укргідрометцентру", пік весняної повені для Києва очікується в суботу, 22 квітня, але передбачуваний максимальний рівень повені на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об'єктам та житловим масивам міста.