Україна покращила свої позиції в світовому рейтингу виробників сталі. ІНФОГРАФІКА

Світова виплавка сталі у січні-березні 2023 року становить 459,3 млн тонн, що на 0,09% нижче показника аналогічного періоду минулого року (459,7 млн тонн).

Як повідомляє "Укрметалургпром" із посиланням на дані Worldsteel, лідером є Китайська Народна Республіка, яка виплавила 261,56 млн тонн, що на 6,10% вище показника січня-березня 2022 року (246,52 млн тонн). Частка Китаю у світовому виробництві сталі становить 57%.

Україна (1,24 млн тонн, або 33,78% відносно січня-березня 2022 року) піднялася з 31 на 28 місце серед 64 країн-виробників сталі.

Також повідомляється, що в січні-березні 2023 року металургійними підприємствами країн світу вироблено 348,88 млн тонн чавуну, із яких 322,93 млн тонн – доменним способом і 25,95 млн тонн – методом прямого відновлення. Це на 3,09% вище за показник трьох місяців 2022 року (338,41 млн тонн).

Перше місце також належить Китаю, металурги якого в січні-березні 2023 року виплавили 219,83 млн тонн чавуну, що на 7,6% вище показника аналогічного періоду 2022 року (204,3 млн тонн). Частка китайського чавуну в світовому виробництві у січні-березні 2023 року становить 63%.

Україна (1,2 млн тонн, або 34,26% відносно січня-березня 2022 року) опустилася з 18 на 19 позицію серед 40 країн-виробників чавуну.