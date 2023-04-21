Україна просить у ЄБРР кредит для проєктів на Дунаї та грант для "Украероруху"

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розраховує на підтримку Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) проєктів щодо збільшення пропускної спроможності Дунайських портів та виділення грантових коштів "Украероруху" для підготовки аеронавігаційної інфраструктури до відновлення авіаційного сполучення після війни.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства за результатами зустрічі віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на чолі з президенткою банку Оділь Рено-Бассо.

У фокусі розмови була реалізація спільних проєктів відновлення та можливості для розширення співпраці щодо розвитку Дунайського портового кластеру.

"Бачимо перспективу співпраці щодо розвитку Дунайського портового кластеру. Розпочали роботу ще минулого року. Міжнародна інжинірингова консалтингова компанія Royal HaskoningDHV в межах спільного пілотного проєкту Міністерства та ЄБРР розробила перелік заходів щодо збільшення пропускної здатності Дунайських портів, які стосуються інвестиційних, операційних та регуляторних змін як в Україні, так і в Молдові і Румунії", – прокоментував Кубраков.

Він підкреслив, що Дунайський кластер став критично важливим елементом продовольчої безпеки світу в умовах обмеженої роботи чорноморських морських портів.

Наразі Міністерство відновлення та підвідомчі організації реалізують низку спільних з ЄБРР проєктів, зокрема:

розвиток дорожнього господарства в рамках проєкту "Розвиток транс’європейської транспортної мережі. Україна – дорожні коридори".

розвиток залізничної мережі, зокрема електрифікація залізничної мережі та забезпечення базових потреб "Укрзалізниці" в умовах війни.

розвиток логістичної мережі "Укрпошти", зокрема закупівля транспортних засобів, модернізація сортувального обладнання та відновлення роботи відділень на деокупованих територіях.

"Окрім цього, наразі "Украерорухом" направлено до ЄБРР запит на отримання грантових коштів та перелік потенційних проєктів для фінансування за рахунок гранту. Проєкти стосуються підготовки аеронавігаційної інфраструктури до процесу післявоєнного відновлення польотів", – зазначили в Міністерстві.