Шмигаль анонсував початок виплати коштів на відновлення житла через "Дію"

З 10 травня у сервісі "Дія" у тестовому режимі почне працювати програма "єВідновлення", яка дозволить українцям отримати кошти на ремонт пошкоджених внаслідок російського вторгнення домівок.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

"Розпочинаємо тестування програми "єВідновлення", за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок. Тестуємо, щоб у майбутньому уникнути помилок і непорозумінь. Сервіс працюватиме в "Дії" вже з 10 травня", – написав голова уряду.

Шмигаль уточнив, що отримані кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника.

"Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку. Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю", – додав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що на сьогоднішньому засіданні уряд затвердив відповідний Порядок надання компенсації з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення".

Дія цього порядку поширюватиметься на одноквартирні будинки, у тому числі відокремлені житлові будинки садибного типу, зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, дачні та садові, а також квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку (у випадку, якщо місця загального користування не пошкоджені).

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Як повідомлялося, 17 березня преидент Володимир Зеленський підписав закон про компенсації за зруйноване Росією житло.

Таку компенсації надаватимуть виключно за майно, яке було пошкоджене або зруйноване внаслідок дій РФ з 24 лютого 2022 року. Дія закону не поширюється на об’єкти, які на дату введення воєнного стану вже знаходилися на тимчасово окупованій території.

Компенсацію надаватимуть виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції.

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень зможуть одержати житловий сертифікат – документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми.

У власників пошкоджених приватних будинків буде вибір – отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання лише для фінансування будівництва.