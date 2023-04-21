Литва вперше від’єднає свою енергомережу від російської

Литва планує від’єднати свою енергомережу від російської, щоб оцінити здатність балтійської країни розірвати останню енергетичну лінію з Москвою.

Як пише Bloomberg, мережевий оператор Litgrid AB проводитиме тестування з 11:00 до 21:00 у суботу, 22 квітня, коли всі підключення до російської мережі будуть повністю припинені. Електроенергія в мережу надходитиме лише з внутрішніх джерел та імпортуватиметься зі Швеції та Польщі.

Литва разом із Латвією та Естонією зосередилися на скороченні своєї енергетичної залежності від Москви шляхом пошуку альтернативних поставок нафти, газу та електроенергії. Хоча Балтійський регіон більше не імпортує російське викопне паливо після вторгнення Росії в Україну минулого року, він досі покладається на свого сусіда для підтримки стабільності своєї електроенергетичної системи.

"Уперше в історії електроенергетична система Литви працюватиме повністю незалежно, тому ми відповідально готуємося до випробувань і будемо готові до всіх сценаріїв. Споживачі не помітять тестування", – сказав генеральний директор компанії Litgrid Рокас Масюліс.

Країни Балтії отримають понад 1 млрд євро інвестицій від ЄС, які допоможуть їм позбутись залежності від російської енергомережі. Вони повинні здійснити цей перехід одночасно. Тоді як Вільнюс говорить про готовність зробити це вже у 2024 році, Рига й Таллінн просять більше часу на підготовку до переходу.

Випробування Литви також ізолюють Калінінградську область, ексклав Росії на Балтійському морі. Енергетична компанія Inter Rao розширила там потужності електроенергії, щоб також мати можливість працювати незалежно від Литви.