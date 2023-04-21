Влада Києва підтримала запровадження системи транзитного квитка у столичному транспорті

Київська влада підтримала петицію про впровадження системи пересадкового квитка у громадському транспорті столиці, який дозволяє користуватися різними видами транспорту протягом 90 хвилин.

Про це йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на відповідну петицію.

"У рамках заходів, спрямованих на розширення функціоналу автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСОП), повідомляємо про підтримку електронної петиції №11735 "Впровадити систему пересадочного квитка у громадському транспорті тривалістю 90 хвилин" та подальшу реалізацію піднятого в електронній петиції питання відповідно до розділу Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій", – йдеться у відповіді мера Києва.

Автор петиції, яка набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів, пропонував запровадити пересадковий квиток вартістю 8 грн, що дозволить здійснювати пересадку на інший громадський транспорт у Києві протягом 90 хвилин.