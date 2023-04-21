В Україні розширять перелік підстав розкриття банківської таємниці

Уряд України підтримав розроблену Міністерством реінтеграції законодавчу ініціативу щодо розширення переліку підстав розкриття банками банківської таємниці.

Як сказано в повідомленні Мінреінтеграції, йдеться, зокрема, про випадки застосування санкцій, виявлення та розшуку активів політичних партій, заборонених судом, а також встановлення нотаріусами опіки над майном зниклої безвісти особи.

Так, законопроєктом вносяться зміни до закону "Про банки і банківську діяльність" в частині розкриття банківської таємниці:

на запити Мін’юсту з метою розшуку майна, коштів та інших активів:

– політичних партій, заборонених судом;

– осіб, до яких застосовано санкції;

– під час розгляду справ щодо захисту інтересів України;

на запити нотаріусів для встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Як зазначається, це дозволить Мін’юсту захищати інтереси України в закордонних юрисдикціях під час розгляду справ, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок збройної агресії РФ, а також стягувати у власність держави активи підсанкційних осіб та заборонених судом політичних партій.

Адже саме банки володіють інформацією про рахунки, кошти, рухоме майно, індивідуальні банківські сейфи.

Крім того, законопроєкт покликаний спростити встановлення опіки над майном зниклих безвісти громадян. Після ухвалення запропонованих змін нотаріуси зможуть встановлювати опіку над активами, які така особа зберігала у банку. Таким чином, члени сім’ї зниклої безвісти особи зможуть користуватися коштами для забезпечення гідного проживання.

Підтримана урядом законодавча ініціатива найближчим часом буде винесена на розгляд до парламенту.